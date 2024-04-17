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За "білим квитком" у психлікарню: у Сумах затримали завідувача, який сприяв ухилянтам

Валентина РоманенкоСереда, 17 квітня 2024, 16:27
За білим квитком у психлікарню: у Сумах затримали завідувача, який сприяв ухилянтам
фото поліції

Поліцейські ліквідували ще дві схеми втечі військовозобов’язаних чоловіків з країни: у Сумах викрили та затримали посадовця медзакладу зі спільником, а в Тернополі – підприємця.

Джерело: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції

Деталі: У Сумах посадовець медзакладу та його спільник робили неправдиві діагнози для ухилянтів. А підприємець з Тернополя обіцяв домовитись з військово-лікарською комісією про непридатність до військової служби.

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Довідку про психічну хворобу бажаючі уникнути службу в армії могли оформити за 3000 доларів у завідувача спеціалізованої лікарні у Сумській області. Він разом із компаньйоном торгував "білими квитками". Щоправда, щоб отримати удаваний діагноз, їхнім клієнтам доводилось ставати реальними пацієнтами психіатричної лікарні та проходити там номінальне лікування.

Оперативники Сумського управління ДВБ поліції затримали підприємливу пару ділків після отримання грошей в обмін на підроблені документи.

Слідчі оголосили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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У Тернополі місцевий ділок за 12 000 доларів сприяв чоловікам в отримані документів про тимчасову непридатність до військової служби. Він переконував, що має зв’язки та може домовитись з членами військово-лікарської комісії про необхідний діагноз.

Оперативники Тернопільського управління ДВБ затримали "бізнесмена" під час передачі коштів.

Слідчі поліції вручили підозру фігуранту за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом). Тепер він може потрапити за ґрати на 8 років.

Теми: ухилянтиполіція
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