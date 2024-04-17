За "белым билетом" в психбольницу: в Сумах задержан заведующий, помогавший уклонистам

Полицейские ликвидировали еще две схемы побега военнообязанных мужчин из страны: в Сумах разоблачили и задержали чиновника медучреждения с сообщником, а в Тернополе - предпринимателя.

Источник: Департамент внутренней безопасности Национальной полиции

Детали: В Сумах чиновник медучреждения и его сообщник делали ложные диагнозы для уклонистов. А предприниматель из Тернополя обещал договориться с военно-врачебной комиссией о непригодности к военной службе.

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Справку о психической болезни желающие избежать службу в армии могли оформить за 3000 долларов у заведующего специализированной больницы в Сумской области. Он вместе с компаньоном торговал "белыми билетами". Правда, чтобы получить мнимый диагноз, их клиентам приходилось становиться реальными пациентами психиатрической больницы и проходить там номинальное лечение.

Оперативники Сумского управления ДВБ полиции задержали предприимчивую пару дельцов после получения денег в обмен на поддельные документы.

Следователи объявили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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В Тернополе местный делец за 12 000 долларов способствовал мужчинам в получении документов о временной непригодности к военной службе. Он убеждал, что имеет связи и может договориться с членами военно-врачебной комиссии о необходимом диагнозе.

Оперативники Тернопольского управления ДВБ задержали "бизнесмена" во время передачи средств.

Следователи полиции вручили подозрение фигуранту по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием).