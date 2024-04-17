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Байден підтримав пропозицію Джонсона щодо фінансування України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 17 квітня 2024, 21:39
Байден підтримав пропозицію Джонсона щодо фінансування України
Джо Байден. фото - getty images

Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти про додаткове фінансування України, Ізраїлю і Тайваню, які вніс спікер Палати представників Майк Джонсон.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті Білого дому

Деталі: Байден заявив, що "рішуче підтримує" запропоновані Джонсоном законопроєкти про підтримку Ізраїлю та Україні, а також зміцнення безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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"Ізраїль постає перед безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна – перед постійними бомбардуваннями з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць. Палата представників має ухвалити цей пакет цього тижня, а Сенат має швидко за ним послідувати", – додав він.

Президент США пообіцяв "негайно підписати" законопроєкти, аби "надіслати сигнал світові: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху".

Як повідомлялось, спікер Палати представників у середу вніс окремі законопроєкти про допомогу американським союзнкам, зокрема й Україні, а також анонсував окрему ініціативу про захист кордону США й Мексики та протидію Росії, Китаю й Ірану.

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"Український" пакет передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам і поповнення запасів американської армії, а також містить заклик до адміністрації передати Києву далекобійні ракети ATACMS.

Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.

Теми: СШАБайдендопомога Україні
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