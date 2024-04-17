Закупівельника Міноборони Волошенкова планують звільнити на тлі згадок про його участь в "Антимайдані"

Керівниця Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України Марина Безрукова повідомила, що планується звільнення менеджера з зовнішньоекономічної діяльності Дмитра Волошенкова на тлі поширення інформації про його "антиукраїнську діяльність" у минулому.

Джерело: допис Безрукової у Facebook, коментар Волошенкова проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода"

Деталі: 17 квітня у соцмережах поширились згадки про те, що Волошенков був активним учасником "Антимайдану" в Одесі, та раніше очолював одеський міський осередок "Партії регіонів".

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Безрукова стверджує, що його прийняли на роботу ще за її попередника і за пів року до того, як вона очолила агенцію в лютому 2024-го. Він отримав посаду менеджера з зовнішньоекономічної діяльності.

Пряма мова: "Дмитро Волошенков прийшов у Агенцію задовго до мого призначення, у червні 2023 року, як менеджер з зовнішньоекономічної діяльності.

Для мене лишається незрозумілим, чому попередній політичний досвід Дмитра та позиція в часи Революції Гідності не були враховані як вагомі ризики. Тому мною ініційовано внутрішнє розслідування щодо повноти спеціальної перевірки, яку він проходив при працевлаштуванні в Агенцію".

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Деталі: Вона також додала, що у найближчі дні Дмитра Волошенкова буде звільнено. Також щодо нього подали звернення в правоохоронні органи з запитом на додаткову перевірку.

Сам Волошенков сказав у коментарі "Схемам", що пройшов перевірку на поліграфі. Питання ж щодо зміни політичної позиції та рішення працювати у державній структурі – залишив без відповіді.