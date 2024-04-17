Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Закупівельника Міноборони Волошенкова планують звільнити на тлі згадок про його участь в "Антимайдані"

Тетяна ОлійникСереда, 17 квітня 2024, 23:32
Закупівельника Міноборони Волошенкова планують звільнити на тлі згадок про його участь в Антимайдані
Фото - Facebook Дмитра Волошенкова

Керівниця Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України Марина Безрукова повідомила, що планується звільнення менеджера з зовнішньоекономічної діяльності Дмитра Волошенкова на тлі поширення інформації про його "антиукраїнську діяльність" у минулому.

Джерело: допис Безрукової у Facebook, коментар Волошенкова проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода"

Деталі: 17 квітня у соцмережах поширились згадки про те, що Волошенков був активним учасником "Антимайдану" в Одесі, та раніше очолював одеський міський осередок "Партії регіонів".

Реклама:

Безрукова стверджує, що його прийняли на роботу ще за її попередника і за пів року до того, як вона очолила агенцію в лютому 2024-го. Він отримав посаду менеджера з зовнішньоекономічної діяльності.

Пряма мова: "Дмитро Волошенков прийшов у Агенцію задовго до мого призначення, у червні 2023 року, як менеджер з зовнішньоекономічної діяльності.

Для мене лишається незрозумілим, чому попередній політичний досвід Дмитра та позиція в часи Революції Гідності не були враховані як вагомі ризики. Тому мною ініційовано внутрішнє розслідування щодо повноти спеціальної перевірки, яку він проходив при працевлаштуванні в Агенцію".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Вона також додала, що у найближчі дні Дмитра Волошенкова буде звільнено. Також щодо нього подали звернення в правоохоронні органи з запитом на додаткову перевірку.

Сам Волошенков сказав у коментарі "Схемам", що пройшов перевірку на поліграфі. Питання ж щодо зміни політичної позиції та рішення працювати у державній структурі – залишив без відповіді.

Теми: Міноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
Міноборони
Transparency International: Ексчиновника Міноборони Лієва залишили без запобіжного заходу
Координувати периметр Сил оборони
У Міноборони під час аудитів виявили порушень на понад 10 мільярдів
Останні новини
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
19:19
Байден розповів про радість військових в окопах на сході, коли голосували підтримку Україні
Усі новини...
Реклама: