Закупщика Минобороны Волошенкова планируют уволить на фоне упоминаний о его участии в "Антимайдане"

Руководитель Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины Марина Безрукова сообщила, что планируется увольнение менеджера по внешнеэкономической деятельности Дмитрия Волошенкова на фоне распространения информации о его "антиукраинской деятельности" в прошлом.

Источник: сообщение Безруковой в Facebook, комментарий Волошенкова проекту "Схемы" от "Радио Свобода"

Детали: 17 апреля в соцсетях распространились упоминания о том, что Волошенков был активным участником "Антимайдана" в Одессе, и ранее возглавлял одесскую городскую ячейку "Партии регионов".

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Безрукова утверждает, что его приняли на работу еще при предшественнике и за полгода до того, как она возглавила агентство в феврале 2024-го. Он получил должность менеджера по внешнеэкономической деятельности.

Прямая речь: Дмитрий Волошенков пришел в Агентство задолго до моего назначения, в июне 2023 года, как менеджер по внешнеэкономической деятельности.

Мне остается непонятным, почему предыдущий политический опыт Дмитрия и позиция во времена Революции Достоинства не были учтены как весомые риски. Поэтому мною инициировано внутреннее расследование о полноте специальной проверки, которую он проходил при трудоустройстве в Агентство".

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Детали: Она также добавила, что в ближайшие дни Дмитрий Волошенков будет уволен. Также по нему подали обращение в правоохранительные органы с запросом на дополнительную проверку.

Сам Волошенков сказал в комментарии "Схемам", что прошел проверку на полиграфе. Вопрос же об изменении политической позиции и решении работать в государственной структуре – оставил без ответа.