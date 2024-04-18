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Дуда зустрівся у Нью-Йорку з Трампом

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 18 квітня 2024, 09:26
Дуда зустрівся у Нью-Йорку з Трампом
Колишній президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі в Нью-Йорку 17 квітня 2024 року. Фото: Getty Images

17 квітня президент Польщі Анджей Дуда зустрівся в Нью-Йорку з колишнім президентом США та потенційним кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах цього року Дональдом Трампом.

Джерело:"Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Зустріч політиків проходила ввечері 17 квітня як приватне спілкування у Trump Tower у Манхеттені і тривала понад дві години.

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Трамп перед зустріччю сказав, що "має особисті відносини" з Дудою та пам’ятає співпрацю, коли вони обоє обіймали президентські посади, додавши, що "поляки дуже люблять його". 

"Це мій друг, у нас були чудові чотири роки разом… Ми все ще підтримуємо Польщу", – запевнив він.

Анджей Дуда після спілкування сказав, що це була "дружня зустріч у дуже гарній атмосфері". 

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Коли його завчасно запитали, чи не турбується він, що це додасть холоду у відносини з адміністрацією Байдена, Дуда відповів, що не має таких побоювань, оскільки зустрічі лідерів держав з колишніми лідерами, які були їхніми колегами, є нормальною практикою, особливо між дружніми країнами, і логічно будувати хороші відносини з усіма глючовими гравцями політичної арени. 

Речник Держдепу Метью Міллер прокоментував, що контакти між іноземними лідерами та ключовими кандидатами у президенти США є нормальною практикою, і лідери США також часто зустрічаються з опозиційними політиками інших держав. 

Прем’єр Польщі Дональд Туск у зв’язку з зустріччю висловив очікування, що Дуда "дуже твердо підніме питання про необхідність стояти поруч із західним світом, демократією та Європою" у контексті російсько-української війни. Туск додав, що з точки зору безпеки для Польщі, Європи і майбутнього НАТО потенційна перемога Трампа несе певні ризики. 

Віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що під час такої зустрічі важливо було би докласти зусиль, щоб переконати розблокувати подальшу допомогу США для України. "Думаю, це фундаментальне питання і на даний момент це найважливіше", – зазначив він. 

Анджей Дуда перебував у США для участі у подіях в ООН, після чого у четвер вирушить до Канади. 

Нагадаємо: Минулої п'ятниці спікер Палати представників Майк Джонсон з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, а після того поїхав до Трампа його віллу у Флориді.

Трамп після зустрічі з Джонсоном сказав, що підтримує схвалення фінансової допомоги Україні, але у формі позики.

17 квітня Джонсон вніс окремі законопроєкти про допомогу американським союзникам, зокрема й Україні, а також анонсував окрему ініціативу про захист кордону США й Мексики та протидію Росії, Китаю й Ірану.

"Український" пакет передбачає виобговорював ділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам і поповнення запасів американської армії, а також містить заклик до адміністрації передати Києву далекобійні ракети ATACMS. Фінальне голосування має відбутисядо вечора 20 квітня.

Теми: СШАТрампДуда
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