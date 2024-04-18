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Дуда встретился в Нью-Йорке с Трампом

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 18 апреля 2024, 09:26
Дуда встретился в Нью-Йорке с Трампом
Бывший президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Нью-Йорке 17 апреля 2024 года. Фото: Getty Images

17 апреля президент Польши Анджей Дуда встретился в Нью-Йорке с бывшим президентом США и потенциальным кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах этого года Дональдом Трампом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Встреча политиков проходила вечером 17 апреля как частное общение в Trump Tower в Манхэттене и длилась более двух часов.

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Трамп перед встречей сказал, что "имеет личные отношения" с Дудой и помнит сотрудничество, когда они оба занимали президентские должности, добавив, что "поляки очень любят его".

"Это мой друг, у нас были замечательные четыре года вместе... Мы все еще поддерживаем Польшу", – заверил он.

Анджей Дуда после общения сказал, что это была "дружеская встреча в очень хорошей атмосфере".

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Когда его заранее спросили, не беспокоится ли он, что это добавит холода в отношения с администрацией Байдена, Дуда ответил, что не имеет таких опасений, поскольку встречи лидеров государств с бывшими лидерами, которые были их коллегами, является нормальной практикой, особенно между дружественными странами, и логично строить хорошие отношения со всеми ключевыми игроками политической арены.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер прокомментировал, что контакты между иностранными лидерами и ключевыми кандидатами в президенты США являются нормальной практикой, и лидеры США также часто встречаются с оппозиционными политиками других государств.

Премьер Польши Дональд Туск в связи со встречей выразил ожидания, что Дуда "очень твердо поднимет вопрос о необходимости стоять рядом с западным миром, демократией и Европой" в контексте российско-украинской войны. Туск добавил, что с точки зрения безопасности для Польши, Европы и будущего НАТО потенциальная победа Трампа несет определенные риски.

Вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что во время такой встречи важно было бы приложить усилия, чтобы убедить разблокировать дальнейшую помощь США для Украины. "Думаю, это фундаментальный вопрос и на данный момент это самое важное", – отметил он.

Анджей Дуда находился в США для участия в событиях в ООН, после чего в четверг отправится в Канаду.

Напомним: В минувшую пятницу спикер Палаты представителей Майк Джонсон с официальными лицами Белого дома проект о помощи Украине и Израилю, а после того поехал к Трампу на его виллу во Флориде.

Трамп после встречи с Джонсоном сказал, что поддерживает одобрение финансовой помощи Украине, но в форме займа.

17 апреля Джонсон внес отдельные законопроекты о помощи американским союзникам, в том числе и Украине, а также анонсировал отдельную инициативу о защите границы США и Мексики и противодействии России, Китаю и Ирану.

"Украинский" пакет предусматривает обсуждение деления около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам и пополнение запасов американской армии, а также содержит призыв к администрации передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Финальное голосование должно состояться до вечера 20 апреля.

Темы: СШАТрампДуда
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