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До Києва з неоголошеним візитом прибув віцеканцлер Німеччини

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 18 квітня 2024, 10:04
До Києва з неоголошеним візитом прибув віцеканцлер Німеччини
Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, фото: DW

Вранці 18 квітня міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек прибув до Києва з неоголошеним візитом. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RND

Деталі: Габек підкреслив, що його візит є знаком того, що Німеччина повинна і буде надавати тривалу підтримку Україні.

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фото: RND

"Навіть на третьому році жорстокої та незаконної російсько-загарбницької війни Німеччина твердо стоїть на боці України", – заявив політик одразу після прибуття на головний залізничний вокзал Києва.

Окрім переговорів з президентом Володимиром Зеленським, у Габека заплановані зустрічі з віцепрем’єркою та міністеркою економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком. 

Переговори будуть зосереджені на нещодавно атаках Росії на енергетичну інфраструктуру України. Габек хоче обговорити зі співрозмовниками, як Німеччина може надати екстрену допомогу. 

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З початку війни у лютому 2022 року Німеччина підтримала лише українську енергетику на 420 млн євро. Німецький уряд хоче виділити ще 25 мільйонів євро для підготовки до наступної зими.

Крім співпраці в енергетиці, планують обговорити відносини в оборонній промисловості. Габека під час візиту супроводжуватиме делегація малого бізнесу з менеджерами та керівниками компаній з енергетичної та оборонної промисловості. 

Це вже друга поїздка Габека в Україну за його каденцію. Після візиту в Україну він відвідає Молдову.

Нагадаємо: 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

А міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Теми: НімеччинаУкраїнаКиїв
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