В Киев с необъявленным визитом прибыл вице-канцлер Германии

Утром 18 апреля министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RND

Детали: Хабек подчеркнул, что его визит является знаком того, что Германия должна и будет оказывать длительную поддержку Украине.

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фото: RND

"Даже на третьем году жестокой и незаконной российско-захватнической войны Германия твердо стоит на стороне Украины", – заявил политик сразу по прибытии на главный железнодорожный вокзал Киева.

Кроме переговоров с президентом Владимиром Зеленским, у Хабека запланированы встречи с вице-премьером и министром экономики Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко.

Переговоры будут сосредоточены на недавно атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины. Хабек хочет обсудить с собеседниками, как Германия может оказать экстренную помощь.

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С начала войны в феврале 2022 года Германия поддержала только украинскую энергетику на 420 млн евро. Немецкое правительство хочет выделить еще 25 миллионов евро для подготовки к следующей зиме.

Кроме сотрудничества в энергетике, планируют обсудить отношения в оборонной промышленности. Хабека во время визита будет сопровождать делегация малого бизнеса с менеджерами и руководителями компаний из энергетической и оборонной промышленности.

Это уже вторая поездка Хабека в Украину за его каденцию. После визита в Украину он посетит Молдову.

Напомним: 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

А министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.