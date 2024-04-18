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Синоптики прогнозують мряку та заморозки

Альона Мазуренко Четвер, 18 квітня 2024, 11:24
Синоптики прогнозують мряку та заморозки
ФОТО MI100.INFO

У п'ятницю 19-го квітня синоптики прогнозують холодну погоду, можливий мокрий сніг, а вночі на 20-те очікуються заморозки.

Джерело: синоптик Наталя Діденко

Дослівно: "У п'ятницю дощовий циклон та його атмосферні фронти почнуть зсуватися з території України.

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Опади 19-го квітня найбільш ймовірні у західних та північних областях та на Вінниччині.

Причому через холодну погоду мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині.

На решті території України - схід, південь, більшість центру - без істотних опадів.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер завтра західного напрямку, поривчастий, до сильного".

 

Деталі: На сході та півдні та на Дніпропетровщині очікується +13+18 градусів, а на півночі, заході та в більшості центральних областей буде +8+12 градусів.

Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на 20-те квітня в більшості областей України, окрім південної частини, передбачаються заморозки.

У Києві 19-го квітня очікується близько +8 градусів, подекуди дощ, західний вітер буде сильним.

За словами синоптика, надалі температура повітря почне підвищуватися.

Теми: погодаУкраїна
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