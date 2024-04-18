Синоптики прогнозируют морось и заморозки

В пятницу 19-го апреля синоптики прогнозируют холодную погоду, возможен мокрый снег, а ночью на 20-е ожидаются заморозки.

Источник: синоптик Наталья Диденко

Дословно: "В пятницу дождевой циклон и его атмосферные фронты начнут сдвигаться с территории Украины.

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Осадки 19-го апреля наиболее вероятны в западных и северных областях и в Винницкой области.

Причем из-за холодной погоды мокрый снег возможен не только в Карпатах, но и на равнине.

На остальной территории Украины - восток, юг, большинство центра - без существенных осадков.

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Ветер завтра западного направления, порывистый, до сильного".

Детали: На востоке и юге и на Днепропетровщине ожидается +13 +18 градусов, а на севере, западе и в большинстве центральных областей будет +8 +12 градусов.

Ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на 20-е апреля в большинстве областей Украины, кроме южной части, предполагаются заморозки.

В Киеве 19-го апреля ожидается около +8 градусов, местами дождь, западный ветер будет сильным.

По словам синоптика, в дальнейшем температура воздуха начнет повышаться.