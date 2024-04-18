Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Синоптики прогнозируют морось и заморозки

Алена МазуренкоЧетверг, 18 апреля 2024, 11:24
Синоптики прогнозируют морось и заморозки
ФОТО MI100.INFO

В пятницу 19-го апреля синоптики прогнозируют холодную погоду, возможен мокрый снег, а ночью на 20-е ожидаются заморозки.

Источник: синоптик Наталья Диденко

Дословно: "В пятницу дождевой циклон и его атмосферные фронты начнут сдвигаться с территории Украины.

Реклама:

Осадки 19-го апреля наиболее вероятны в западных и северных областях и в Винницкой области.

Причем из-за холодной погоды мокрый снег возможен не только в Карпатах, но и на равнине.

На остальной территории Украины - восток, юг, большинство центра - без существенных осадков.

ВИДЕО ДНЯ

Ветер завтра западного направления, порывистый, до сильного".

 

Детали: На востоке и юге и на Днепропетровщине ожидается +13 +18 градусов, а на севере, западе и в большинстве центральных областей будет +8 +12 градусов.

Ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на 20-е апреля в большинстве областей Украины, кроме южной части, предполагаются заморозки.

В Киеве 19-го апреля ожидается около +8 градусов, местами дождь, западный ветер будет сильным.

По словам синоптика, в дальнейшем температура воздуха начнет повышаться.

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
погода
Морозно, ветрено и снежно. Спасатели показали, как выглядит апрельский Пип Иван
Ближайшие дни в Украине будут дождливыми и прохладными
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Украине
Последние новости
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
19:20
Россияне вывезли в оккупированный Крым зебр из заповедника "Аскания-Нова" - росСМИ
Все новости...
Реклама: