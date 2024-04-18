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Європарламент: закон про "іноагентів" загрожує вступу Грузії в ЄС і НАТО

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 квітня 2024, 12:11
Європарламент: закон про іноагентів загрожує вступу Грузії в ЄС і НАТО
Фото: Getty Images

У Європарламенті заявили, що ухвалений у першому читанні в Грузії закон про "іноагентів" є атакою на незалежні ЗМІ та громадянське суспільство і ставить під загрозу євроатлантичну інтеграцію країни. Депутати закликали уряд і парламент Грузії не розчаровувати прагнення більшості грузинського народу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву провідних депутатів Європарламенту

Дослівно: "Цей закон, який вчора пройшов перше читання у парламенті, є нападом на незалежні ЗМІ та організації громадянського суспільства. Він несумісний з цінностями та демократичними принципами ЄС. Він суперечить амбіціям Грузії щодо членства в ЄС і ставить під загрозу євроатлантичну інтеграцію країни".

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Деталі: Депутати "глибоко стурбовані" повторним внесенням керівною партією Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Вони закликали уряд і парламент Грузії не розчаровувати прагнення більшості грузинського народу та співпрацювати з національними та міжнародними партнерами для забезпечення сприятливого робочого середовища для організацій громадянського суспільства.

Депутати стурбовані повідомленнями про те, що спецпризначенці застосовують силу для розгону незгодних із ухваленням законопроєкту.

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"Право на мирні протести є основоположним правом і його потрібно суворо поважати, особливо в країні, яка прагне стати членом ЄС. Будь-яке невибіркове застосування сили проти мирних протестувальників не може бути виправданим. Ми закликаємо грузинське керівництво забезпечити захист свободи слова та зібрань і уникати будь-якої ескалації насильства", – йдеться у заяві.

Передісторія:

  • Попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.
  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

Теми: ГрузіяЄС
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