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Европарламент: закон об "иноагентах" угрожает вступлению Грузии в ЕС и НАТО

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 18 апреля 2024, 12:11
Европарламент: закон об иноагентах угрожает вступлению Грузии в ЕС и НАТО
Фото: Getty Images

В Европарламенте заявили, что принятый в первом чтении в Грузии закон об "иноагентах" является атакой на независимые СМИ и гражданское общество и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны. Депутаты призвали правительство и парламент Грузии не разочаровывать стремления большинства грузинского народа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление ведущих депутатов Европарламента

Дословно: "Этот закон, который вчера прошел первое чтение в парламенте, является нападением на независимые СМИ и организации гражданского общества. Он несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС. Он противоречит амбициям Грузии относительно членства в ЕС и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны".

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Детали: Депутаты "глубоко обеспокоены" повторным внесением правящей партией Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Они призвали правительство и парламент Грузии не разочаровывать стремление большинства грузинского народа и сотрудничать с национальными и международными партнерами для обеспечения благоприятной рабочей среды для организаций гражданского общества.

Депутаты обеспокоены сообщениями о том, что спецназовцы применяют силу для разгона несогласных с принятием законопроекта.

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"Право на мирные протесты является основополагающим правом и его нужно строго уважать, особенно в стране, стремящейся стать членом ЕС. Любое неизбирательное применение силы против мирных протестующих не может быть оправдано. Мы призываем грузинское руководство обеспечить защиту свободы слова и собраний и избегать любой эскалации насилия", – говорится в заявлении.

Предистория:

  • Несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.
  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.

Темы: ГрузияЕС
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