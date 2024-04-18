СБУ викрила чоловіка, який на шкільному автобусі возив росіян на ротацію з Харківщини

На Харківщині затримали водія школи, який під час захоплення селища Козача Лопань возив окупантів на ротацію до Бєлгорода на шкільному автобусі.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, зловмисником виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань Харківської області. Під час захоплення громади він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України.

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Повідомляється, що до повномасштабного вторгнення чоловік працював водієм у місцевій школі, тож підозрюваний перефарбував шкільний автобус у зелений колір, намалював на ньому російську символіку й на "оновленому" транспорті возив солдатів РФ на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та назад.

Також зловмисник перевозив з Росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань РФ, які були на передовій під Харковом.

Перед контрнаступом ЗСУ окупанти забрали у колаборанта шкільний автобус з собою до РФ, щоб вивезти особовий склад і озброєння.

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Сам зловмисник після деокупації району переховувався у сусідньому селищі. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Правоохоронці повідомили чоловіку підозру в держзраді. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.