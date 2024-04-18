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СБУ разоблачила мужчину, который на школьном автобусе возил россиян на ротацию из Харьковской области

Анастасия ПроцЧетверг, 18 апреля 2024, 12:26
СБУ разоблачила мужчину, который на школьном автобусе возил россиян на ротацию из Харьковской области
Подозреваемый в госизмене. Фото: СБУ

На Харьковщине задержали водителя школы, который во время захвата поселка Казачья Лопань возил оккупантов на ротацию в Белгород на школьном автобусе.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, злоумышленником оказался 59-летний водитель школьного автобуса из поселка Казачья Лопань Харьковской области. Во время захвата громады он предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. 

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Сообщается, что до полномасштабного вторжения мужчина работал водителем в местной школе, поэтому подозреваемый перекрасил школьный автобус в зеленый цвет, нарисовал на нем российскую символику и на "обновленном" транспорте возил солдат РФ на ротацию из прифронтового поселка в Белгород и обратно.

Также злоумышленник перевозил из России оружие и боеприпасы для оккупационных группировок РФ, которые были на передовой под Харьковом.

Перед контрнаступлением ВСУ оккупанты забрали у коллаборанта школьный автобус с собой в РФ, чтобы вывезти личный состав и вооружение.

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Сам злоумышленник после деоккупации района скрывался в соседнем поселке. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Правоохранители сообщили мужчине подозрение в госизмене. Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения.

Темы: СБУХарьковская областьколлаборанты
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