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Конгресмени у ЗСУ та "біолабораторії": трампістка внесла абсурдні правки у проєкт допомоги України

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 квітня 2024, 14:07
Конгресмени у ЗСУ та біолабораторії: трампістка внесла абсурдні правки у проєкт допомоги України
Марджорі Тейлор Грін, фото: Getty Images

Членкиня Палати представників США від республіканців Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, запропонувала серію "екстравагантних" поправок у законопроєкт про підтримку України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Грін запропонувала свої поправки до законопроєкту про фінансування України перед тим, як документ розгляне Палата представників наприкінці цього тижня. Поправки навряд чи отримають підтримку серед колег Грін, оскільки є надто екстраординарними.

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Одна із поправок вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України. "Я маю на увазі, якщо ви хочете фінансувати війну, чому б вам не воювати в ній", – прокоментувала Грін у своїй соцмережі Х.

Інша поправка Грін полягає у тому, що Україна повинна "закрити всі свої біолабораторії" й надати усі дані про такі "дослідження" уряду США, в іншому разі не отримає фінансування. 

Інші поправки вимагають звіту, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду, та що жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, "доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори".

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Грін також подала поправку до пакета фінансування Ізраїлю, закликаючи до використання запропонованих коштів для "розвитку космічної лазерної технології" на кордоні США з Мексикою.

"Раніше я голосувала за фінансування космічних лазерів для оборони Ізраїлю. Америка має серйозно ставитися до нашої національної безпеки та заслуговує на такий самий тип захисту нашого кордону, який Ізраїль має і з гордістю використовує",  – заявила Грін.

Примітно, що системні антиукраїнські дії Грін викликають критику також серед її однопартійців. Напередодні республіканський FoxNews опублікував колонку за назвою "Марджорі Тейлор Грін – ідіотка. Вона намагається зруйнувати Республіканську партію".

Передісторія:

  • Посол США раніше розкрила деталі законопроєкту стосовно підтримки України Сполученими Штатами, який, як очікують, після багатьох місяців затримки у суботу розгляне Палата представників американського Конгресу.
  • Також посол повідомила, що Конгрес США хоче дозволити конфіскацію активів РФ та змусити Байдена розширити санкції.

Читайте детально про те, як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ

Теми: СШАдопомога Україні
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