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Конгрессмены в ВСУ и "биолаборатории": трампистка внесла абсурдные правки в проект помощи Украине

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 18 апреля 2024, 14:07
Конгрессмены в ВСУ и биолаборатории: трампистка внесла абсурдные правки в проект помощи Украине
Марджори Тейлор Грин, фото: Getty Images

Член Палаты представителей США от республиканцев Марджори Тейлор Грин, принадлежащая к числу трампистов, предложила серию "экстравагантных" поправок в законопроект о поддержке Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Грин предложила свои поправки к законопроекту о финансировании Украины перед тем, как документ рассмотрит Палата представителей в конце этой недели. Поправки вряд ли получат поддержку среди коллег Грин, поскольку являются слишком экстраординарными.

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Одна из поправок требует, чтобы любой член Палаты представителей, который проголосовал за законопроект о помощи Украине, был обязан вступить в Вооруженные силы Украины. "Я имею в виду, если вы хотите финансировать войну, почему бы вам не воевать в ней", - прокомментировала Грин в своей соцсети Х.

Другая поправка Грин состоит в том, что Украина должна "закрыть все свои биолаборатории" и предоставить все данные о таких "исследованиях" правительства США, в противном случае не получит финансирования.

Другие поправки требуют отчета, который доказал бы, что христианские церкви в Украине способны работать без вмешательства правительства, и что никакие средства не могут быть использованы или потрачены до тех пор, "пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы".

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Грин также подала поправку в пакет финансирования Израиля, призывая использовать предложенные средства для "развития космической лазерной технологии" на границе США с Мексикой.

"Раньше я голосовала за финансирование космических лазеров для обороны Израиля. Америка должна серьезно относиться к нашей национальной безопасности и заслуживает такого же типа защиты нашей границы, какой Израиль имеет и с гордостью использует", – заявила Грин.

Примечательно, что системные антиукраинские действия Грин вызывают критику среди ее однопартийцев. Накануне республиканский FoxNews опубликовал колонку под названием "Марджори Тейлор Грин – идиотка. Она пытается разрушить Республиканскую партию".

Предистория:

  • Посол США ранее раскрыла детали законопроекта о поддержке Украины Соединенными Штатами, который, как ожидается, после многих месяцев задержки в субботу рассмотрит Палату представителей американского Конгресса.
  • Также посол сообщила, что Конгресс США хочет разрешить конфискацию активов РФ и заставить Байдена расширить санкции.

Читайте подробно о том, как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ

Темы: СШАпомощь Украине
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