Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Двоє чоловіків напали на прикордонників на Рівненщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 квітня 2024, 14:23
Двоє чоловіків напали на прикордонників на Рівненщині
фото ДПСУ

У Рівненській області двоє чоловіків напали на прикордонний наряд.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Повідомляється, що в ніч на 18 квітня неподалік н.п. Зарічне прикордонному наряду, який під час виконання завдань рухався службовим автомобілем, перегородив дорогу інший транспортний засіб.

Реклама:

Підійшовши до автомобіля для з’ясування причин блокування дороги, прикордонники виявили двох чоловіків, які перебували в неадекватному стані.

Вимогу правоохоронців надати для перевірки документи та провести огляд авта чоловіки проігнорували, почали нецензурно висловлюватися та агресивно поводитися. Без жодних пояснень один з них завдав удару в обличчя прикордоннику.

На місце події наряд викликав співробітників поліції.

ВІДЕО ДНЯ

Обох правопорушників затримали. За злісну непокору законній вимозі прикордонників на осіб складено адміністративні протоколи.

Також до Нацполіції направлено повідомлення про кримінальні правопорушення за ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" та ст. 122 "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження" КК України.

Прикордонник із травмами звернувся до медичного закладу.

Дослівно ДПСУ: "Зауважимо, що будь-які насильницькі дії проти військовослужбовців є не припустимими, тим паче заподіяння шкоди життю і здоров’ю захисників під час виконання ними обов’язків військової служби та вчинення дій згідно з чинним законодавством України".

Теми: Рівненська областьПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
Рівненська область
На Рівненщині уламки пошкодили електроопору
В ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
Врятувати Макове болото. Як видобуток торфу й бурштину знищує залишки дикої природи на Поліссі
Останні новини
20:38
Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для користувачів з українськими SIM-картками
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
Усі новини...
Реклама: