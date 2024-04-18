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Двое мужчин напали на пограничников в Ровенской области

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 апреля 2024, 14:23
Двое мужчин напали на пограничников в Ровенской области
фото ГПСУ

В Ровенской области двое мужчин напали на пограничный наряд.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сообщается, что в ночь на 18 апреля неподалеку н.п. Заречное пограничному наряду, который во время выполнения задач двигался на служебном автомобиле, перегородило дорогу другое транспортное средство.

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Подойдя к автомобилю для выяснения причин блокирования дороги, пограничники обнаружили двух мужчин, которые находились в неадекватном состоянии.

Требование правоохранителей предоставить для проверки документы и провести осмотр автомобиля мужчины проигнорировали, начали нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Без всяких объяснений один из них нанес удар в лицо пограничнику.

На место происшествия наряд вызвал сотрудников полиции.

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Обоих правонарушителей задержали. За злостное неповиновение законному требованию пограничников на задержанных были составлены административные протоколы.

Также в Нацполицию направлено сообщение об уголовных правонарушениях по ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" УК Украины.

Пограничник с травмами обратился в медицинское учреждение.

Дословно ГПСУ: "Заметим, что любые насильственные действия против военнослужащих являются недопустимыми, тем более причинение вреда жизни и здоровью защитников при исполнении ими обязанностей военной службы и совершении действий согласно действующему законодательству Украины".

Темы: Ровенская областьПограничная служба
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