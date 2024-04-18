Двое мужчин напали на пограничников в Ровенской области
В Ровенской области двое мужчин напали на пограничный наряд.
Источник: Госпогранслужба
Детали: Сообщается, что в ночь на 18 апреля неподалеку н.п. Заречное пограничному наряду, который во время выполнения задач двигался на служебном автомобиле, перегородило дорогу другое транспортное средство.
Подойдя к автомобилю для выяснения причин блокирования дороги, пограничники обнаружили двух мужчин, которые находились в неадекватном состоянии.
Требование правоохранителей предоставить для проверки документы и провести осмотр автомобиля мужчины проигнорировали, начали нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Без всяких объяснений один из них нанес удар в лицо пограничнику.
На место происшествия наряд вызвал сотрудников полиции.
Обоих правонарушителей задержали. За злостное неповиновение законному требованию пограничников на задержанных были составлены административные протоколы.
Также в Нацполицию направлено сообщение об уголовных правонарушениях по ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" УК Украины.
Пограничник с травмами обратился в медицинское учреждение.
Дословно ГПСУ: "Заметим, что любые насильственные действия против военнослужащих являются недопустимыми, тем более причинение вреда жизни и здоровью защитников при исполнении ими обязанностей военной службы и совершении действий согласно действующему законодательству Украины".