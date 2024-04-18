Зеленський: ОПК України вперше видасть 10 САУ "Богдана", а в травні – ще більше

Українська оборонна промисловість у квітні вперше видасть 10 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Джерело: президент України Володимир Зеленський у звіті про безпекову ситуацію в Україні від 18 квітня

Пряма мова: "Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше".

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Що передувало: На початку квітня видання The New York Times з посиланням на власні джерела написало, що український військово-промисловий комплекс виготовляє на місяць вже 8 самохідних артилерійських установок "Богдана".

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