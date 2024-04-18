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Більше 50% українців дізнаються про війну з телеграм-каналів – опитування

Альона Мазуренко Четвер, 18 квітня 2024, 15:39
Більше 50% українців дізнаються про війну з телеграм-каналів – опитування
фото: GETTY IMAGES

За результатами березневого опитування, понад 50% українців отримують інформацію про російсько-українську війну з телеграм-каналів.

Джерело: результати опитування фонду "Демініціативи" спільно з Центром Разумкова, проведеного 21-27 березня 

Дослівно: "Найпопулярнішим джерелом інформації про події російсько-української війни для українців є Телеграм-канали – це джерело назвали 53% респондентів".

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Деталі: Друге та третє місця ділять міжособистісні контакти (родичі, друзі, знайомі – 42%) та YouTube (40%).

Телемарафон "Єдині новини" використовують для отримання інформації про війну 37% опитаних.

 

Результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соцслужбою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року.

ВІДЕО ДНЯ

Опитування проводилося методом face-to-face на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теми: опитуваннясоцмережісоціологіявійна
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