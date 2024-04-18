Более 50% украинцев узнают о войне из телеграмм-каналов – опрос

По результатам мартовского опроса, более 50% украинцев получают информацию о российско-украинской войне из телеграмм-каналов.

Источник: результаты опроса фонда "Деминициативы" совместно с Центром Разумкова, проведенного 21-27 марта

Дословно: "Самым популярным источником информации о событиях российско-украинской войны для украинцев являются Телеграмм-каналы - этот источник назвали 53% респондентов".

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Детали: Второе и третье места делят межличностные контакты (родственники, друзья, знакомые - 42%) и YouTube (40%).

Телемарафон "Единые новости" используют для получения информации о войне 37% опрошенных.

Результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года.

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Опрос проводился методом face-to-face на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.