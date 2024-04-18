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Українці вважають Путіна нелегітимним – опитування

Євген КізіловЧетвер, 18 квітня 2024, 15:41
Українці вважають Путіна нелегітимним – опитування
Володимир Путін. фото: Getty Images

85% опитаних українців вважають нелегітимним правління Володимира Путіна після президентських виборів 2024 року в Росії.

Джерело: результати соціологічного опитування "Центру Разумкова"

Деталі: У жовтні 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації визнати Володимира Путіна нелегітимним після закінчення його президентського терміну, який спливає у 2024 році, та припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру.

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Оцінюючи своє ставлення до цієї резолюції (тобто чи можна вважати правління Путіна легітимним після березня 2024 року), підтримали позицію ПАРЄ 85% опитаних громадян України, не підтримали лише 5% (10% не визначилися).

Питання звучало так:

Парламентська асамблея Ради Європи виступила із заявою, в якій закликала європейські країни вважати правління президента Росії Володимира Путіна нелегітимним, якщо той залишиться при владі після виборів 2024 року і припинити всі контакти з Росією, за винятком гуманітарних. Чи підтримуєте Ви таку позицію?

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Відповіді:

 

У регіональному вимірі підтримують цю позицію 92% жителів Заходу України, 91% — Центру, 72% - Півдня і 71,5% жителів Сходу. Не підтримують — відповідно 1%, 3%, 7% і 15%.

За визнання Путіна нелегітимним виступають 88% громадян України, які вдома переважно розмовляють українською мовою і 78% тих, хто переважно розмовляє російською (не підтримують це відповідно 3% і 9%).

Опитування методом face-to-face проводилося з 21 по 27 березня на всій території України, що контролюється урядом України та на якій не ведуться бойові дії.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Що передувало: Після останніх так званих "виборів" президента в Росії редколегія групи видань "Українська правда" вирішила більше не називати Путіна "президентом".

Теми: Путінопитування
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