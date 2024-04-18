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Байден про Китай: "Вони ксенофоби"

Андрій Синявський, Євген КізіловЧетвер, 18 квітня 2024, 16:18
Байден про Китай: Вони ксенофоби
Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпінь. фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав Китай ксенофобським і наголосив на економічних негараздах Пекіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Виступаючи перед сталеливарниками в Піттсбурзі, американський лідер заявив, що в Китаю більше пенсіонерів, ніж працюючих, і КНР "нічого не імпортує".

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"Вони ксенофоби – до них ніхто не приїжджає. У них реальні проблеми", – зазначив Байден.

Цій заяві передувала телефонна розмова президента США з лідером КНР Сі Цзіньпіном, яка відбулася два тижні тому і стала першою після їхньої особистої зустрічі в листопаді.

Хоча останнім часом відносини між країнами стабілізувалися, напруженість зростає через надмірне субсидіювання Пекіном свого виробництва, що може призвести до скорочення робочих місць у США.

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Байден також закликав до підвищення тарифів на китайську сталь та алюміній, що є частиною низки кроків, спрямованих на підтримку американського сталеливарного сектора.

На запитання, коли він залишав Піттсбург, чи не зашкодять тарифи на сталь зв'язкам із лідером Китаю, президент Сполучених Штатів відповів "ні".

Байден також пообіцяв продовжити зусилля, спрямовані на те, щоб позбавити КНР передових технологій, таких як комп'ютерні чипи, що, за його словами, не можна поставляти до Китаю, тому що це підірве національну безпеку США.

"Коли я говорив з Сі Цзіньпіном, він запитав: "Чому?". А я відповів: "Тому що ви будете використовувати їх не за призначенням, тому ви і не отримаєте їх", – розповів президент.

Раніше міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що США попередили Китай про наслідки через допомогу Росії з боку його банків та компаній  у війні проти України, а також готові відповідати заходами на різке зростання дешевого експорту з КНР.

ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО сказав, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.

Водночас Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає Росії пряму військову підтримку.

Теми: БайденКитайСША
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