Байден о Китае: "Они ксенофобы"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Китай ксенофобским и отметил экономические проблемы Пекина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Выступая перед сталелитейщиками в Питтсбурге, американский лидер заявил, что в Китае больше пенсионеров, чем работающих, и КНР "ничего не импортирует".

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"Они ксенофобы – к ним никто не приезжает. У них реальные проблемы", – отметил Байден.

Этому заявлению предшествовал телефонный разговор президента США с лидером КНР Си Цзиньпином, который состоялся две недели назад и стал первым после их личной встречи в ноябре.

Хотя в последнее время отношения между странами стабилизировались, напряженность растет из-за чрезмерного субсидирования Пекином своего производства, что может привести к сокращению рабочих мест в США.

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Байден также призвал к повышению тарифов на китайскую сталь и алюминий, что является частью ряда шагов, направленных на поддержку американского сталелитейного сектора.

На вопрос, когда он покидал Питтсбург, не повредят ли тарифы на сталь связям с лидером Китая, президент Соединенных Штатов ответил "нет".

Байден также пообещал продолжить усилия, направленные на то, чтобы лишить КНР передовых технологий, таких как компьютерные чипы, которые, по его словам, нельзя поставлять в Китай, потому что это подорвет национальную безопасность США.

"Когда я говорил с Си Цзиньпином, он спросил: "Почему?". А я ответил: "Потому что вы будете использовать их не по назначению, поэтому вы и не получите их", – рассказал президент.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США предупредили Китай о последствиях из-за помощи России со стороны его банков и компаний в войне против Украины, а также готовы отвечать мерами на резкий рост дешевого экспорта из КНР.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сказал, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.

В то же время Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную поддержку.