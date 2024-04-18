Суд дав 15 років тюрми кремлівському пропагандисту з Полтавщини

Український суд дав 15 років в'язниці очільнику громадської організації "Російська громада Полтавщини", який створював кремлівську пропаганду на замовлення розвідки РФ.

Джерело: Служба безпеки України в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що засуджений є ідеологічним прихильником кремлівського режиму. На замовлення росіян він підготував понад 60 антиукраїнських публікацій, спрямованих на дискредитацію Сил оборони та підрив довіри до України з боку міжнародних партнерів.

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За даними слідства, зрадник підтримував у своїх дописах агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Так, наприклад, він заперечував ракетні удари загарбників по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та енергооб’єктах Києва.

За свою роботу агент отримав від окупантів винагороду, еквівалентну 250 тисячам гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Засуджений на судовому засіданні. Фото: СБУ

Суд визнав зрадника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: