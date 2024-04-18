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Суд дав 15 років тюрми кремлівському пропагандисту з Полтавщини

Євген КізіловЧетвер, 18 квітня 2024, 17:28
Суд дав 15 років тюрми кремлівському пропагандисту з Полтавщини
Затримання зрадника. Фото: СБУ

Український суд дав 15 років в'язниці очільнику громадської організації "Російська громада Полтавщини", який створював кремлівську пропаганду на замовлення розвідки РФ.

Джерело: Служба безпеки України в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що засуджений є ідеологічним прихильником кремлівського режиму. На замовлення росіян він підготував понад 60 антиукраїнських публікацій, спрямованих на дискредитацію Сил оборони та підрив довіри до України з боку міжнародних партнерів.

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За даними слідства, зрадник підтримував у своїх дописах агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Так, наприклад, він заперечував ракетні удари загарбників по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та енергооб’єктах Києва.

За свою роботу агент отримав від окупантів винагороду, еквівалентну 250 тисячам гривень.

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Засуджений на судовому засіданні. Фото: СБУ

Суд визнав зрадника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ⁠чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Теми: судв'язницяПолтавська областьколаборанти
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