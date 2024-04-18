Суд дал 15 лет тюрьмы кремлевскому пропагандисту с Полтавщины
Украинский суд приговорил к 15 годам тюрьмы руководителя общественной организации "Русская община Полтавщины", который создавал кремлевскую пропаганду по заказу разведки РФ.
Источник: Служба безопасности Украины в соцсетях
Детали: Сообщается, что осужденный является идеологическим сторонником кремлевского режима. По заказу россиян он подготовил более 60 антиукраинских публикаций, направленных на дискредитацию Сил обороны и подрыв доверия к Украине со стороны международных партнеров.
По данным следствия, предатель поддерживал в своих сообщениях агрессивную войну против Украины и оправдывал военные преступления оккупантов.
Так, например, он отрицал ракетные удары захватчиков по торговому центру в Кременчуге, многоквартирному дому в Днепре и энергообъектам Киева.
За свою работу агент получил от оккупантов вознаграждение, эквивалентное 250 тысячам гривен.
Суд признал предателя виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).