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Суд дал 15 лет тюрьмы кремлевскому пропагандисту с Полтавщины

Евгений КизиловЧетверг, 18 апреля 2024, 17:28
Суд дал 15 лет тюрьмы кремлевскому пропагандисту с Полтавщины
Задержание предателя. Фото: СБУ

Украинский суд приговорил к 15 годам тюрьмы руководителя общественной организации "Русская община Полтавщины", который создавал кремлевскую пропаганду по заказу разведки РФ.

Источник: Служба безопасности Украины в соцсетях

Детали: Сообщается, что осужденный является идеологическим сторонником кремлевского режима. По заказу россиян он подготовил более 60 антиукраинских публикаций, направленных на дискредитацию Сил обороны и подрыв доверия к Украине со стороны международных партнеров.

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По данным следствия, предатель поддерживал в своих сообщениях агрессивную войну против Украины и оправдывал военные преступления оккупантов.

Так, например, он отрицал ракетные удары захватчиков по торговому центру в Кременчуге, многоквартирному дому в Днепре и энергообъектам Киева.

За свою работу агент получил от оккупантов вознаграждение, эквивалентное 250 тысячам гривен.

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Осужденный на судебном заседании. Фото: СБУ

Суд признал предателя виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Темы: судтюрьмаПолтавская областьколлаборанты
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