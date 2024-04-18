У Фінляндії підозрюють, що російські олігархи можуть допомогати шпигунам з РФ

Голова комітету оборони в парламенті Фінляндії Юкка Копра припускає, що російські олігархи, у яких є нерухомість в країні, можуть співпрацювати з розвідкою РФ.

Джерело: Копра в інтерв’ю Ilta-Sanomat, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як нагадав Копра, росіяни роками скуповували різні види власності у Фінляндії, що, за оцінкою фінської контррозвідки SUPO, може становити загрозу для безпеки країни. Адже Росія використовувала нерухомість в Україні для подібних цілей напередодні вторгнення.

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"Це було систематично. Вони купували і орендували квартири, будинки, нерухомість. Коли почалося вторгнення, на місці були люди в цивільному", – розповідає він.

Очільник оборонного комітету фінського парламенту вважає, що росолігархам ніхто не вказує будувати вілли чи купувати нерухомість для Путіна – але вони можуть робити це з власної ініціативи, нібито як послугу режиму.

"Слід пам'ятати, що якщо власником нерухомості є росіянин, достатньо телефонного дзвінка або листа від спецслужб, щоб передати її державі, незалежно від того, наскільки добрими намірами керується приватний власник. У них є засоби, щоб дуже швидко змінити російську власність за кордоном", – каже Копра.

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Фінський депутат прокоментував для Ilta-Sanomat інформацію про російські дачі, розташовані на найбільшому фінському озері Сайма – куди, за чутками, кілька років тому приїжджав "на риболовлю" сам Владімір Путін.

Одну з ділянок на березі озера Сайма, за даними IS, ще у 2009 році придбав давній друг Путіна, суддя Віктор Хмарін, який побудував там літній будинок і дерев'яну віллу.

Нагадаємо: З 2023 року у Фінляндії набув чинності закон, який в окремих випадках вимагає дозволу оборонного відомства для укладання угод про купівлю-продаж нерухомості. Уряд також розглядає ініціативу про повну заборону продажу нерухомості російським особам.