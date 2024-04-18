Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Финляндии подозревают, что российские олигархи могут помогать шпионам из РФ

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 18 апреля 2024, 19:03
В Финляндии подозревают, что российские олигархи могут помогать шпионам из РФ
Председатель оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра. Фото: Getty Images

Председатель комитета обороны в парламенте Финляндии Юкка Копра предполагает, что российские олигархи, у которых есть недвижимость в стране, могут сотрудничать с разведкой РФ.

Источник: Копра в интервью Ilta-Sanomat, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как напомнил Копра, россияне годами скупали различные виды собственности в Финляндии, что, по оценке финской контрразведки SUPO, может представлять угрозу для безопасности страны. Ведь Россия использовала недвижимость в Украине для подобных целей накануне вторжения.

Реклама:

"Это было систематически. Они покупали и арендовали квартиры, дома, недвижимость. Когда началось вторжение, на месте были люди в гражданском", – рассказывает он.

Глава оборонного комитета финского парламента считает, что росолигархам никто не указывает строить виллы или покупать недвижимость для Путина – но они могут делать это по собственной инициативе, якобы как услугу режиму.

"Следует помнить, что если владельцем недвижимости является россиянин, достаточно телефонного звонка или письма от спецслужб, чтобы передать ее государству, независимо от того, насколько добрыми намерениями руководствуется частный владелец. У них есть средства, чтобы очень быстро изменить российскую собственность за рубежом", – говорит Копра.

ВИДЕО ДНЯ

Финский депутат прокомментировал для Ilta-Sanomat информацию о российских дачах, расположенных на крупнейшем финском озере Сайма – куда, по слухам, несколько лет назад приезжал "на рыбалку" сам Владимир Путин.

Один из участков на берегу озера Сайма, по данным IS, еще в 2009 году приобрел давний друг Путина, судья Виктор Хмарин, который построил там летний дом и деревянную виллу.

Напомним: С 2023 года в Финляндии вступил в силу закон, который в отдельных случаях требует разрешения оборонного ведомства для заключения сделок о купле-продаже недвижимости. Правительство также рассматривает инициативу о полном запрете продажи недвижимости российским лицам.

Темы: ФинляндияРосcияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
Финляндия
Большинство депутатов финского парламента не поддерживают отправку войск в Украину
Президент Финляндии считает, что держать закрытую границу с Россией – правильно
Финляндия до середины апреля закрыла морские пункты пропуска у границы с РФ
Последние новости
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
19:20
Россияне вывезли в оккупированный Крым зебр из заповедника "Аскания-Нова" - росСМИ
Все новости...
Реклама: