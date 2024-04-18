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Українська зброя. Чи здатна Україна на технологічний стрибок? / ТОК-ШОУ УП

Четвер, 18 квітня 2024, 20:10
Українська зброя. Чи здатна Україна на технологічний стрибок? / ТОК-ШОУ УП

Незабаром новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда"

Говоритимемо про вітчизняний ВПК. Чи здатна українська зброя залатати прогалини у допомозі партнерів. А також про війну дронів та РЕБ: хто перемагає. Чи здатна Україна на технологічний стрибок, щоб подолати більш численного ворога?

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Гості студії:
- Анатолій Храпчинський, заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби
- Владислав Бельбас, директор конструкторсько-виробничого підприємства "Українська Бронетехніка"
- Петро Кузик, командир батальйону "Свобода"
- Максим Музика, директор української компанії-розробника БПЛА UA Dynamics
- Сергій Коваленко, гендиректор YASNO

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