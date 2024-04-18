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Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Украинское оружие. Способна ли Украина на технологический скачок? / ТОК-ШОУ УП

Четверг, 18 апреля 2024, 20:10
Украинское оружие. Способна ли Украина на технологический скачок? / ТОК-ШОУ УП

В скором времени новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда"

Будем говорить об отечественном ВПК. Способно ли украинское оружие залатать пробелы в помощи партнеров. А также о войне дронов и РЭБ: кто побеждает. Способна ли Украина на технологический скачок, чтобы преодолеть более многочисленного врага?

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Гости студии:
Анатолий Храпчинский, заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы
Владислав Бельбас, директор конструкторско-производственного предприятия "Украинская Бронетехника"
- Петр Кузык, командир батальона "Свобода"
- Максим Музыка, директор украинской компании-разработчика БПЛА UA Dynamics
Сергей Коваленко, гендиректор YASNO

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