Украинское оружие. Способна ли Украина на технологический скачок? / ТОК-ШОУ УП
Четверг, 18 апреля 2024, 20:10
В скором времени новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда"
Будем говорить об отечественном ВПК. Способно ли украинское оружие залатать пробелы в помощи партнеров. А также о войне дронов и РЭБ: кто побеждает. Способна ли Украина на технологический скачок, чтобы преодолеть более многочисленного врага?
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Гости студии:
- Анатолий Храпчинский, заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы
- Владислав Бельбас, директор конструкторско-производственного предприятия "Украинская Бронетехника"
- Петр Кузык, командир батальона "Свобода"
- Максим Музыка, директор украинской компании-разработчика БПЛА UA Dynamics
- Сергей Коваленко, гендиректор YASNO
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