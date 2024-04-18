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Демократи у Конгресі готові підтримати проєкт Джонсона про допомогу Україні

Андрій Синявський, Тетяна ОлійникЧетвер, 18 квітня 2024, 21:28
Демократи у Конгресі готові підтримати проєкт Джонсона про допомогу Україні
Ілюстративне фото - Getty Images

Демократи у Палаті представників Конгресу США готові підтримати пакет спікера від республіканців Майка Джонсона про фінансову підтримку України, що, як очікують, після багатьох місяців затримки розглянуть у суботу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За словами лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса, вони зроблять "все необхідне, щоб законопроєкт про національну безпеку (з допомогою Україні) вийшов на фінішну пряму".

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"Це не пакет допомоги Джонсона. Це американський пакет допомоги з точки зору задоволення наших потреб у сфері національної безпеки", – зазначив він.

Спікеру Джонсону знадобляться голоси демократів для ухвалення проєкту після того, як ультраправі республіканці в Палаті представників заявили, що голосуватимуть проти процедурних заходів, щоб розпочати дебати щодо нього.

Демократи також можуть допомогти Джонсону зберегти свою посаду, яка опинилася під загрозою через його рішення дозволити голосування щодо допомоги Україні, не прив'язуючи її до положень про безпеку кордонів США.

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Як зазначає Bloomberg, деякі помірковані демократи вже пообіцяли захистити спікера від такої спроби ультраправих республіканців, проголосувавши за відхилення пропозиції про відставку.

Своєю чергою, Джонсон заявив пізно ввечері в середу, що він не просив демократів про допомогу, і він готовий ризикнути своєю роботою, щоб допомогти Україні зупинити російську агресію.

"Моя філософія полягає в тому, що ви робите правильні речі та дозволяєте подіям відбуватися так, як вони відбуваються. Я республіканець часів Рейгана. Я вірю в мир через силу", – сказав він.

Як повідомлялось, спікер Палати представників Майк Джонсон у середу вніс окремі законопроєкти про допомогу американським союзникам, зокрема й Україні, а також анонсував окрему ініціативу про захист кордону США й Мексики та протидію Росії, Китаю й Ірану.

"Український" пакет передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.

Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти, які вніс Майк Джонсон.

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Теми: СШАдопомога Україні
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