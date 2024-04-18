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Демократы в Конгрессе готовы поддержать проект Джонсона о помощи Украине

Андрей Синявский, Татьяна ОлейникЧетверг, 18 апреля 2024, 21:28
Демократы в Конгрессе готовы поддержать проект Джонсона о помощи Украине
Иллюстративное фото - Getty Images

Демократы в Палате представителей Конгресса США готовы поддержать пакет спикера от республиканцев Майка Джонсона о финансовой поддержке Украины, который, как ожидается, после многих месяцев задержки рассмотрят в субботу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса, они сделают "все необходимое, чтобы законопроект о национальной безопасности (с помощью Украине) вышел на финишную прямую".

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"Это не пакет помощи Джонсона. Это американский пакет помощи с точки зрения удовлетворения наших потребностей в сфере национальной безопасности", – отметил он.

Спикеру Джонсону понадобятся голоса демократов для принятия проекта после того, как ультраправые республиканцы в Палате представителей заявили, что будут голосовать против процедурных мер, чтобы начать дебаты по нему.

Демократы также могут помочь Джонсону сохранить свою должность, которая оказалась под угрозой из-за его решения разрешить голосование по помощи Украине, не привязывая ее к положениям о безопасности границ США.

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Как отмечает Bloomberg, некоторые умеренные демократы уже пообещали защитить спикера от такой попытки ультраправых республиканцев, проголосовав за отклонение предложения об отставке.

В свою очередь, Джонсон заявил поздно вечером в среду, что он не просил демократов о помощи, и он готов рискнуть своей работой, чтобы помочь Украине остановить российскую агрессию.

"Моя философия заключается в том, что вы делаете правильные вещи и позволяете событиям происходить так, как они происходят. Я республиканец времен Рейгана. Я верю в мир через силу", – сказал он.

Как сообщалось, спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду внес отдельные законопроекты о помощи американским союзникам, в том числе Украине, а также анонсировал отдельную инициативу о защите границы США и Мексики и противодействии России, Китая и Ирана.

"Украинский" пакет предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов в помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля.

Президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты, которые внес Майк Джонсон.

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Темы: СШАпомощь Украине
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