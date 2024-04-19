Загроза "Шахедів" та ракет: в частині країни оголошено повітряну тривогу
У ніч на 19 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації у прифронтових районах та "Шахеди".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Близько опівночі військові зафіксували ракету з півдня на Миколаївщину.
23.47 ПС повідомили про "Шахеди" на Дніпропетровщині, курсом на північ.
1.21 стало відомо про "Шахеди" з Чорного моря у напрямку Одеси.
2.20 військові повідомили про ракету з Чорного моря на Одещину.
3.29 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Сумській області.
3.43 група ворожих БпЛА на півдні Сумщини, рухаються у західному напрямку.
3.59 Повітряні сили оновили напрямки руху ударних безпілотників:
- Група "Шахедів" з Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини.
- Нова група "Шахедів" на півночі Харківщини, курсом на захід.
4.27 виникла ракетна небезпека для східних областей.
4.36 у ПС оновили напрямки руху БпЛА:
- Група "Шахедів" на Полтавщині, курсом на південний захід.
- "Шахеди" на Харківщині, рухаються на південь.
4.38 ракета на Миколаївщині, курсом на північний захід.
5.42 "Шахеди" на Полтавщині, в районі Кременчука!
"Шахеди" з Харківщини - на Дніпропетровщину, курсом на Павлоград!
6.07 "Шахеди" з Полтавщини - на Кіровоградщину та Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг.
"Шахеди" на Дніпропетровщині, в районі Павлограда, курсом на південь.
6.49 "Шахеди" на Кіровоградщині, курс - північно-східний!"