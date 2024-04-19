Загроза "Шахедів" та ракет: в частині країни оголошено повітряну тривогу

У ніч на 19 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації у прифронтових районах та "Шахеди".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Близько опівночі військові зафіксували ракету з півдня на Миколаївщину.

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23.47 ПС повідомили про "Шахеди" на Дніпропетровщині, курсом на північ.

1.21 стало відомо про "Шахеди" з Чорного моря у напрямку Одеси.

2.20 військові повідомили про ракету з Чорного моря на Одещину.

ВІДЕО ДНЯ

3.29 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Сумській області.

Мапа: alerts.in.ua

3.43 група ворожих БпЛА на півдні Сумщини, рухаються у західному напрямку.

3.59 Повітряні сили оновили напрямки руху ударних безпілотників:

Група "Шахедів" з Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини.

Нова група "Шахедів" на півночі Харківщини, курсом на захід.

4.27 виникла ракетна небезпека для східних областей.

4.36 у ПС оновили напрямки руху БпЛА:

Група "Шахедів" на Полтавщині, курсом на південний захід.

"Шахеди" на Харківщині, рухаються на південь.

4.38 ракета на Миколаївщині, курсом на північний захід.

5.42 "Шахеди" на Полтавщині, в районі Кременчука!

"Шахеди" з Харківщини - на Дніпропетровщину, курсом на Павлоград!

6.07 "Шахеди" з Полтавщини - на Кіровоградщину та Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг.

"Шахеди" на Дніпропетровщині, в районі Павлограда, курсом на південь.

6.49 "Шахеди" на Кіровоградщині, курс - північно-східний!"