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Угроза "Шахедов" и ракет: в части страны объявлена воздушная тревога

Алена ИвашкивПятница, 19 апреля 2024, 00:14
Угроза Шахедов и ракет: в части страны объявлена воздушная тревога
Карта: alerts.in.ua

В ночь на 19 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации в прифронтовых районах и "Шахедах".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Около полуночи военные зафиксировали ракету с юга на Николаевщину.

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23.47 ПС сообщили о "Шахедах" в Днепропетровской области, курсом на север.

1.21 стало известно о "Шахедах" из Черного моря в направлении Одессы.

2.20 военные сообщили о ракете с Черного моря в Одесскую область.

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3.29 угроза применения ударных БПЛА возникла в Сумской области.

Карта: alerts.in.ua
Карта: alerts.in.ua

3.43 группа БпЛА врагов на юге Сумщины движется в западном направлении.

3.59 Воздушные силы обновили направления движения ударных беспилотников:

  • Группа "Шахедов" из Сумщины двигаются в направлении Полтавщины.
  • Новая группа "Шахедов" на севере Харьковской области, курсом на запад.

4.27 возникла ракетная опасность для восточных областей.

4.36 в ПС обновили направления движения БпЛА:

  • Группа "Шахедов" в Полтавской области, курсом на юго-запад.
  • "Шахеды" на Харьковщине, двигаются к югу.

4.38 ракета в Николаевской области, курсом на северо-запад.

5.42 "Шахеды" в Полтавской области, в районе Кременчуга!

"Шахеды" из Харьковщины – на Днепропетровщину, курсом на Павлоград!

6.07 "Шахеды" из Полтавщины – на Кировоградщину и Днепропетровщину, курсом на Кривой Рог.
"Шахеды" в Днепропетровской области, в районе Павлограда, курсом на юг.

6.49 "Шахеды" в Кировоградской области, курс - северо-восточный!"

Темы: войнаракетный ударбеспилотникиШахед
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