Угроза "Шахедов" и ракет: в части страны объявлена воздушная тревога
В ночь на 19 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации в прифронтовых районах и "Шахедах".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Около полуночи военные зафиксировали ракету с юга на Николаевщину.
23.47 ПС сообщили о "Шахедах" в Днепропетровской области, курсом на север.
1.21 стало известно о "Шахедах" из Черного моря в направлении Одессы.
2.20 военные сообщили о ракете с Черного моря в Одесскую область.
3.29 угроза применения ударных БПЛА возникла в Сумской области.
3.43 группа БпЛА врагов на юге Сумщины движется в западном направлении.
3.59 Воздушные силы обновили направления движения ударных беспилотников:
- Группа "Шахедов" из Сумщины двигаются в направлении Полтавщины.
- Новая группа "Шахедов" на севере Харьковской области, курсом на запад.
4.27 возникла ракетная опасность для восточных областей.
4.36 в ПС обновили направления движения БпЛА:
- Группа "Шахедов" в Полтавской области, курсом на юго-запад.
- "Шахеды" на Харьковщине, двигаются к югу.
4.38 ракета в Николаевской области, курсом на северо-запад.
5.42 "Шахеды" в Полтавской области, в районе Кременчуга!
"Шахеды" из Харьковщины – на Днепропетровщину, курсом на Павлоград!
6.07 "Шахеды" из Полтавщины – на Кировоградщину и Днепропетровщину, курсом на Кривой Рог.
"Шахеды" в Днепропетровской области, в районе Павлограда, курсом на юг.
6.49 "Шахеды" в Кировоградской области, курс - северо-восточный!"