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Директор ЦРУ до конгресменів: Україна може програти до кінця року, якщо не схвалите допомогу

Олена ІвашківП'ятниця, 19 квітня 2024, 00:48
Директор ЦРУ до конгресменів: Україна може програти до кінця року, якщо не схвалите допомогу
Вільям Бернс, фото: Getty Images

Директор ЦРУ Вільям Бернс виступив у четвер на Капітолійському пагорбі із суворим попередженням для законодавців: Якщо ви не схвалите допомогу Україні зараз, Київ може програти війну до кінця року.

Джерело: Politico

Деталі: Бернс закликав законодавців ухвалити додатковий закон, який би виділив мільярди на військові зусилля України.

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Але якщо це не пройде через Конгрес, "картина буде набагато гіршою"

Пряма мова: "З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися 2024 рік і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці.

Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по-суті диктувати умови політичного врегулювання".

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Ще деталі: Politico пише, що це, мабуть, найрішучіше попередження щодо війни з боку високопоставленого представника адміністрації США.

Підтримка України зараз - це більше, ніж війна з Росією, заявив Бернс під час заходу: "Йдеться також про Сі Цзіньпіна в Китаї, його амбіції та наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це дійсно питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, і чи розуміють це наші союзники і партнери".

Передісторія: 

  • Пакет підтримки України, який вніс спікер Палати представників Майк Джонсон у середу, передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.
  • Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти, які вніс Майк Джонсон.

Читайте також: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Теми: війнаСШАдопомога Україні
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