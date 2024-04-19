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Директор ЦРУ конгрессменам: Украина может проиграть до конца года, если не одобрите помощь

Алена ИвашкивПятница, 19 апреля 2024, 00:48
Директор ЦРУ конгрессменам: Украина может проиграть до конца года, если не одобрите помощь
Уильям Бернс, фото: Getty Images

Директор ЦРУ Уильям Бернс выступил в четверг на Капитолийском холме со строгим предупреждением для законодателей: Если вы не одобрите помощь Украине сейчас, Киев может проиграть войну до конца года.

Источник: Politico

Детали: Бернс призвал законодателей принять дополнительный закон, который бы выделил миллиарды на военные усилия Украины.

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Но если это не пройдет через Конгресс, "картина будет гораздо хуже"

Прямая речь: "С толчком, который даст военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться 2024 год и разрушить высокомерное мнение Путина о том, что время играет на его стороне.

Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования".

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Еще детали: Politico пишет, что это, пожалуй, самое решительное предупреждение о войне со стороны высокопоставленного представителя администрации США.

Поддержка Украины сейчас - это больше, чем война с Россией, заявил Бернс во время мероприятия: "Речь идет также о Си Цзиньпине в Китае, его амбициях и наших союзниках и партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе. Это действительно вопрос того, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость, и понимают ли это наши союзники и партнеры".

Предыстория:

  • Пакет поддержки Украины, который внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду, предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля.
  • Президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты, которые внес Майк Джонсон.

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Темы: войнаСШАпомощь Украине
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