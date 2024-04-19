Остін у Пентагоні зустрівся з міністром оборони Норвегії: говорили про Україну

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам у четвер відвідав Пентагон та зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Джерело: Пентагон

Деталі: Остін сказав, що Норвегія є "одним із наших могутніх і давніх союзників". США знають, що завжди можуть розраховувати на Норвегію, "від вашого партнерства з Національною гвардією Міннесоти до розробленої Норвегією NASAMS, яка забезпечує протиповітряний захист наших українських партнерів".

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За словами міністра оборони США, Норвегія підтримує Сполучені Штати і спільні інтереси безпеки та демократичні цінності.

Пряма мова Остіна: "Наш зв’язок особливо важливий сьогодні, коли Путін продовжує свою нещадну війну проти України, і, пане Міністре, ми глибоко за лідерство Норвегії в наданні довгострокової допомоги Україні. Ми вітаємо вас за те, що разом зі Сполученим Королівством очолили коаліцію контактної групи з питань морського потенціалу — мореплавства — контактної групи".

Ще деталі: За словами очільника Пентагону, Норвегія надала значну підтримку як Коаліції можливостей ВПС, так і Коаліціям інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони.

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Також Остін привітав Норвегію за план виконати зобов’язання НАТО витрачати щонайменше два відсотки ВВП на оборону протягом цього календарного року.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам назвав партнерство зі США стратегічним і таким, що виходять за рамки оборонної співпраці.