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Остин в Пентагоне встретился с министром обороны Норвегии: говорили об Украине

Алена ИвашкивПятница, 19 апреля 2024, 01:50
Остин в Пентагоне встретился с министром обороны Норвегии: говорили об Украине
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам в четверг посетил Пентагон и встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. 

Источник: Пентагон

Детали: Остин сказал, что Норвегия является "одним из наших мощных и давних союзников". США знают, что всегда могут рассчитывать на Норвегию, "от вашего партнерства с Национальной гвардией Миннесоты до разработанной Норвегией NASAMS, которая обеспечивает противовоздушную защиту наших украинских партнеров". 

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По словам министра обороны США, Норвегия поддерживает Соединенные Штаты и общие интересы безопасности и демократические ценности.

Прямая речь Остина: "Наша связь особенно важна сегодня, когда Путин продолжает свою беспощадную войну против Украины, и, господин Министр, мы глубоко за лидерство Норвегии в предоставлении долгосрочной помощи Украине. Мы приветствуем вас за то, что вместе с Соединенным Королевством возглавили коалицию контактной группы по вопросам морского потенциала - мореплавания - контактной группы". 

Еще детали: По словам главы Пентагона, Норвегия оказала значительную поддержку как Коалиции возможностей ВВС, так и Коалиции интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны.

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Также Остин поздравил Норвегию за план выполнить обязательства НАТО тратить не менее двух процентов ВВП на оборону в течение этого календарного года.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам назвал партнерство с США стратегическим и выходящим за рамки оборонного сотрудничества.

Темы: СШАНорвегиявойнапомощь Украине
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