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США наклали вето на прийняття Палестини в ООН

Олена ІвашківП'ятниця, 19 квітня 2024, 03:14
США наклали вето на прийняття Палестини в ООН
фото: Getty Images

США в Раді безпеки ООН наклали вето на проєкт резолюції про прийняття Палестини як повноправного члена організації. 

Джерело: Reuters

Деталі: Проєкт представив Алжир. За підтримку проголосували 12 членів Ради безпеки, зокрема Росія та Китай. Швейцарія та Велика Британія утрималися.

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Пряма мова заступника посла США в ООН Роберта Вуда: "Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати рішення про створення двох держав. Це голосування не відображає протидію палестинській державності, а натомість є визнанням того, що воно буде досягнуто лише шляхом прямих переговорів між сторонами".

Ще деталі: Президент Палестини Махмуд Аббас у своїй заяві засудив вето США як "несправедливе, неетичне та невиправдане".

Прагнення Палестини до повноправного членства в ООН сталося через шість місяців війни між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС у Секторі Гази, а також із розширенням поселень на окупованому Західному березі Йордану, які ООН вважає незаконними.

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Теми: СШАПалестинаООН
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