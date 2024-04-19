США наклали вето на прийняття Палестини в ООН

США в Раді безпеки ООН наклали вето на проєкт резолюції про прийняття Палестини як повноправного члена організації.

Джерело: Reuters

Деталі: Проєкт представив Алжир. За підтримку проголосували 12 членів Ради безпеки, зокрема Росія та Китай. Швейцарія та Велика Британія утрималися.

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Пряма мова заступника посла США в ООН Роберта Вуда: "Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати рішення про створення двох держав. Це голосування не відображає протидію палестинській державності, а натомість є визнанням того, що воно буде досягнуто лише шляхом прямих переговорів між сторонами".

Ще деталі: Президент Палестини Махмуд Аббас у своїй заяві засудив вето США як "несправедливе, неетичне та невиправдане".

Прагнення Палестини до повноправного членства в ООН сталося через шість місяців війни між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС у Секторі Гази, а також із розширенням поселень на окупованому Західному березі Йордану, які ООН вважає незаконними.