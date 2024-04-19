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США в ООН наложили вето на принятие Палестины в организацию

Алена ИвашкивПятница, 19 апреля 2024, 03:14
США в ООН наложили вето на принятие Палестины в организацию
фото: Getty Images

США в Совете Безопасности ООН наложили вето на проект резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена организации. 

Источник: Reuters

Детали: Проект представил Алжир. За поддержку проголосовали 12 членов Совета безопасности, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались.

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Прямая речь заместителя посла США в ООН Роберта Вуда: "Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать решение о создании двух государств. Это голосование не отражает противодействие палестинской государственности, а вместо этого является признанием того, что оно будет достигнуто только путем прямых переговоров между сторонами".

Еще детали: Президент Палестины Махмуд Аббас в своем заявлении осудил вето США как "несправедливое, неэтичное и неоправданное".

Стремление Палестины к полноправному членству в ООН произошло из-за шести месяцев войны между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС в Секторе Газа, а также с расширением поселений на оккупированном Западном берегу Иордана, которые ООН считает незаконными.

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Темы: СШАПалестинаООН
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