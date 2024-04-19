ISW: Україна б’є по Росії зброєю власного виробництва

Українські удари по військовій інфраструктурі на території Росії, нафтопереробці та експорту, а також посилення тиску на російську систему ППО, продемонстрували, що Україна може протидіяти за допомогою невеликої кількості зброї, здебільшого, вітчизняного виробництва.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики ISW вважають, що українські удари по об'єктах на території Росії є складовою української кампанії з деградації галузей, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал, розгорнутий в російському тилу.

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Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив 17 квітня, що Україна планує протидіяти майбутнім російським наступальним операціям, продовжуючи наносити удари по російських військових об'єктах на території Росії.

В інтерв'ю Washington Post Буданов заявив, що ГУР планує завдати ударів по російській оборонно-промисловій базі (ОПБ) та критично важливих військових об'єктах, таких, як аеродроми та командно-штабні пункти, у відповідь на прогнозований наступ Росії влітку 2024 року. Буданов заявив, що ці удари мають на меті показати, що очільник Росії Володимир Путін не може "захистити [російське] населення від війни".

Ключові висновки ISW за 18 квітня:

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