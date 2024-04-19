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ISW: Україна б’є по Росії зброєю власного виробництва

Олена ІвашківП'ятниця, 19 квітня 2024, 04:21
ISW: Україна б’є по Росії зброєю власного виробництва
фото ілюстраційне: Генштаб

Українські удари по військовій інфраструктурі на території Росії, нафтопереробці та експорту, а також посилення тиску на російську систему ППО, продемонстрували, що Україна може протидіяти за допомогою невеликої кількості зброї, здебільшого, вітчизняного виробництва.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики ISW вважають, що українські удари по об'єктах на території Росії є складовою української кампанії з деградації галузей, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал, розгорнутий в російському тилу. 

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Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив 17 квітня, що Україна планує протидіяти майбутнім російським наступальним операціям, продовжуючи наносити удари по російських військових об'єктах на території Росії. 

В інтерв'ю Washington Post Буданов заявив, що ГУР планує завдати ударів по російській оборонно-промисловій базі (ОПБ) та критично важливих військових об'єктах, таких, як аеродроми та командно-штабні пункти, у відповідь на прогнозований наступ Росії влітку 2024 року. Буданов заявив, що ці удари мають на меті показати, що очільник Росії Володимир Путін не може "захистити [російське] населення від війни". 

Ключові висновки ISW за 18 квітня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Буданов уточнив, що наступ російських військ, який прогнозують українські чиновники, ймовірно, розпочнеться в червні 2024 року.
  • 17 квітня Буданов також заявив, що Україна планує протидіяти майбутнім наступальним операціям Росії шляхом продовження ударів по російських військових об'єктах на території Росії.
  • Російські війська продовжують активізувати зусилля з криптомобілізації напередодні очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року, але, ймовірно, їм буде важко швидко створити ефективні резерви оперативного та стратегічного рівня.
  • Українські чиновники уточнили, що український удар по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкой в Криму в ніч з 16 на 17 квітня завдав значної шкоди російським засобами ППО.
  • Російські військові блогери схопилися за насильницький злочин, скоєний мігрантом у Москві 18 квітня, щоб повторити заклики до подальших обмежень російської міграційної політики.
  • Влада Німеччини затримала двох осіб, підозрюваних у пособництві Росії в її постійних спробах саботувати військову інфраструктуру та матеріально-технічне забезпечення країн-членів НАТО.
  • Російські війська нещодавно підтвердили наступ поблизу Авдіївки та Донецька.
  • Проект розслідування "Схеми" Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) з посиланням на українську розвідку повідомив 17 квітня, що російська оборонна промисловість використовує компоненти американського та японського виробництва в системах навігації та зв’язку російських літаків Сухого.

Теми: ISWвійназброя
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