ISW: Україна б’є по Росії зброєю власного виробництва
Українські удари по військовій інфраструктурі на території Росії, нафтопереробці та експорту, а також посилення тиску на російську систему ППО, продемонстрували, що Україна може протидіяти за допомогою невеликої кількості зброї, здебільшого, вітчизняного виробництва.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Аналітики ISW вважають, що українські удари по об'єктах на території Росії є складовою української кампанії з деградації галузей, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал, розгорнутий в російському тилу.
Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив 17 квітня, що Україна планує протидіяти майбутнім російським наступальним операціям, продовжуючи наносити удари по російських військових об'єктах на території Росії.
В інтерв'ю Washington Post Буданов заявив, що ГУР планує завдати ударів по російській оборонно-промисловій базі (ОПБ) та критично важливих військових об'єктах, таких, як аеродроми та командно-штабні пункти, у відповідь на прогнозований наступ Росії влітку 2024 року. Буданов заявив, що ці удари мають на меті показати, що очільник Росії Володимир Путін не може "захистити [російське] населення від війни".
Ключові висновки ISW за 18 квітня:
- Буданов уточнив, що наступ російських військ, який прогнозують українські чиновники, ймовірно, розпочнеться в червні 2024 року.
- 17 квітня Буданов також заявив, що Україна планує протидіяти майбутнім наступальним операціям Росії шляхом продовження ударів по російських військових об'єктах на території Росії.
- Російські війська продовжують активізувати зусилля з криптомобілізації напередодні очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року, але, ймовірно, їм буде важко швидко створити ефективні резерви оперативного та стратегічного рівня.
- Українські чиновники уточнили, що український удар по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкой в Криму в ніч з 16 на 17 квітня завдав значної шкоди російським засобами ППО.
- Російські військові блогери схопилися за насильницький злочин, скоєний мігрантом у Москві 18 квітня, щоб повторити заклики до подальших обмежень російської міграційної політики.
- Влада Німеччини затримала двох осіб, підозрюваних у пособництві Росії в її постійних спробах саботувати військову інфраструктуру та матеріально-технічне забезпечення країн-членів НАТО.
- Російські війська нещодавно підтвердили наступ поблизу Авдіївки та Донецька.
- Проект розслідування "Схеми" Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) з посиланням на українську розвідку повідомив 17 квітня, що російська оборонна промисловість використовує компоненти американського та японського виробництва в системах навігації та зв’язку російських літаків Сухого.