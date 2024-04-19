Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

ISW: Украина бьет по России оружием собственного производства

Алена ИвашкивПятница, 19 апреля 2024, 04:21
ISW: Украина бьет по России оружием собственного производства
фото иллюстративное: Генштаб

Украинские удары по военной инфраструктуре на территории России, нефтепереработке и экспорту, а также усиление давления на российскую систему ПВО, продемонстрировали, что Украина может противодействовать с помощью небольшого количества оружия, в основном, отечественного производства.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики ISW считают, что украинские удары по объектам на территории России являются составляющей украинской кампании по деградации отраслей, которые поддерживают российские военные усилия и военный потенциал, развернутый в российском тылу. 

Реклама:

Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил 17 апреля, что Украина планирует противодействовать будущим российским наступательным операциям, продолжая наносить удары по российским военным объектам на территории России. 

В интервью Washington Post Буданов заявил, что ГУР планирует нанести удары по российской оборонно-промышленной базе (ОПБ) и критически важных военных объектах, таких, как аэродромы и командно-штабные пункты, в ответ на прогнозируемое наступление России летом 2024 года. Буданов заявил, что эти удары имеют целью показать, что глава России Владимир Путин не может "защитить [российское] население от войны". 

Ключевые выводы ISW за 18 апреля:

ВИДЕО ДНЯ
  • Буданов уточнил, что наступление российских войск, которое прогнозируют украинские чиновники, вероятно, начнется в июне 2024 года.
  • 17 апреля Буданов также заявил, что Украина планирует противодействовать будущим наступательным операциям России путем продолжения ударов по российским военным объектам на территории России.
  • Российские войска продолжают активизировать усилия по криптомобилизации в преддверии ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года, но, вероятно, им будет трудно быстро создать эффективные резервы оперативного и стратегического уровня.
  • Украинские чиновники уточнили, что украинский удар по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкое в Крыму в ночь с 16 на 17 апреля нанес значительный ущерб российским средствам ПВО.
  • Российские военные блогеры схватились за насильственное преступление, совершенное мигрантом в Москве 18 апреля, чтобы повторить призывы к дальнейшим ограничениям российской миграционной политики.
  • Власти Германии задержали двух человек, подозреваемых в пособничестве России в ее постоянных попытках саботировать военную инфраструктуру и материально-техническое обеспечение стран-членов НАТО.
  • Российские войска недавно подтвердили наступление вблизи Авдеевки и Донецка.
  • Проект расследования "Схемы" Радио Свободная Европа/Радио Свобода (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) со ссылкой на украинскую разведку сообщил 17 апреля, что российская оборонная промышленность использует компоненты американского и японского производства в системах навигации и связи российских самолетов Сухого.

Темы: ISWвойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
ISW
Скоординированная и масштабная серия – ISW об украинских ударах по целям РФ в Крыму и Мордовии
ISW: Задержка помощи США может привести к оперативно значимым успехам российских войск
ISW: Российские атаки могут достичь "угрожающих успехов" к западу от Бахмута
Последние новости
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
19:20
Россияне вывезли в оккупированный Крым зебр из заповедника "Аскания-Нова" - росСМИ
Все новости...
Реклама: