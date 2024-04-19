ISW: Украина бьет по России оружием собственного производства

Украинские удары по военной инфраструктуре на территории России, нефтепереработке и экспорту, а также усиление давления на российскую систему ПВО, продемонстрировали, что Украина может противодействовать с помощью небольшого количества оружия, в основном, отечественного производства.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики ISW считают, что украинские удары по объектам на территории России являются составляющей украинской кампании по деградации отраслей, которые поддерживают российские военные усилия и военный потенциал, развернутый в российском тылу.

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Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил 17 апреля, что Украина планирует противодействовать будущим российским наступательным операциям, продолжая наносить удары по российским военным объектам на территории России.

В интервью Washington Post Буданов заявил, что ГУР планирует нанести удары по российской оборонно-промышленной базе (ОПБ) и критически важных военных объектах, таких, как аэродромы и командно-штабные пункты, в ответ на прогнозируемое наступление России летом 2024 года. Буданов заявил, что эти удары имеют целью показать, что глава России Владимир Путин не может "защитить [российское] население от войны".

Ключевые выводы ISW за 18 апреля:

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