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Безпрецедентний крок: демократи намагаються врятувати "проєкти Джонсона" з допомогою Україні

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 19 квітня 2024, 09:31
Безпрецедентний крок: демократи намагаються врятувати проєкти Джонсона з допомогою Україні
МАЙК ДЖОНСОН. ФОТО: GETTY IMAGES

18 квітня демократи в Палаті представників відступили від звичних політичних норм у США, щоб врятувати пакет зовнішньої допомоги, зокрема, Україні, який запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Axios

Деталі: Видання зауважує, що це свідчення того, що розколота і крихітна більшість Республіканської партії в Палаті представників фактично змінилася на щось схоже на двопартійну коаліцію.

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Чотири демократи в Комітеті з питань регламенту Палати представників проголосували разом з п'ятьма республіканцями, що входять до складу комітету, за просування пакету з чотирьох законопроєктів для голосування в залі засідань Палати представників.

Такий крок з боку демократів став необхідним, оскільки троє правих прихильників жорсткої лінії Республіканської партії – Томас Массі, Ральф Норман і Чіп Рой – проголосували проти винесення законопроєктів на голосування. Без голосів демократів подальший розгляд проєктів був би неможливим.

Комітет з питань регламенту, як правило, складається з лояльних до керівництва членів, які слухняно голосують згідно з партійною лінією при винесенні законопроєктів на розгляд сесійної зали.

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Але колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті включив Массі, Нормана і Роя до складу комітету минулого року, щоб заспокоїти правих прихильників жорсткої лінії, які повстали проти його боротьби за владу.

Це передало контроль над владою в руки демократів, які у Палаті представників у меншості та в переважній більшості підтримують пакет і відчайдушно прагнуть надати допомогу Україні.

"Такого роду об'єднання партій у комітеті не відбувалося за весь час мого перебування тут", – сказав конгресмен Ден Кілді, який служить у Конгресі вже більше десяти років. Він зазначив, що цей крок є "безпрецедентним".

Нагадаємо: Пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділенняблизько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи 20 квітня.

Читайте також: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ

Теми: СШАзброядопомога Україні
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