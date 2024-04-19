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Беспрецедентный шаг: Демократы пытаются спасти "проекты Джонсона" с помощью Украины

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 19 апреля 2024, 09:31
Беспрецедентный шаг: Демократы пытаются спасти проекты Джонсона с помощью Украины
МАЙК ДЖОНСОН. ФОТО: GETTY IMAGES

18 апреля демократы в Палате представителей отступили от привычных политических норм в США, чтобы спасти пакет внешней помощи, в частности, Украине, который предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: Издание отмечает, что это самое яркое на сегодня свидетельство того, что расколотое и крошечное большинство Республиканской партии в Палате представителей фактически изменилась на что-то похожее на двухпартийную коалицию.

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Четыре демократа в Комитете по вопросам регламента Палаты представителей проголосовали вместе с пятью республиканцами, входящими в состав комитета, за продвижение пакета из четырех законопроектов для голосования в зале заседаний Палаты представителей.

Такой шаг со стороны демократов стал необходимым, поскольку трое правых сторонников жесткой линии Республиканской партии – Томас Масси, Ральф Норман и Чип Рой – проголосовали против вынесения законопроектов на голосование. Без голосов демократов дальнейшее рассмотрение проектов было бы невозможным.

Комитет по вопросам регламента, как правило, состоит из лояльных к руководству членов, которые послушно голосуют согласно партийной линии при вынесении законопроектов на рассмотрение сессионного зала.

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Но бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти включил Масси, Нормана и Роя в состав комитета в прошлом году, чтобы успокоить правых сторонников жесткой линии, которые восстали против его борьбы за власть.

Это передало контроль над властью в руки демократов, которые в Палате представителей в меньшинстве и в подавляющем большинстве поддерживают пакет и отчаянно стремятся оказать помощь Украине.

"Такого рода объединения партий в комитете не происходило за все время моего пребывания здесь", – сказал конгрессмен Дэн Килди, который служит в Конгрессе уже более десяти лет. Он отметил, что этот шаг является "беспрецедентным".

Пакет проектов, который включает поддержку Украины, спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес в среду, он предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы 20 апреля.

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Темы: СШАоружиепомощь Украине
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