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Окупанти скасували парад у Криму на 9 травня

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 квітня 2024, 09:49
Окупанти скасували парад у Криму на 9 травня
Фото: Getty Images

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов повідомив, що з міркувань безпеки на півострові 9 травня не будуть проводити парад та пропагандистську ходу "Безсмертний полк".

Джерело: Аксьонов у Telegram

Пряма мова: "Проведення 9 травня військового параду і ходи "Безсмертного полку" в республіці Крим не планується. Це пов'язано з питаннями забезпечення безпеки".

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Деталі: Він пообіцяв, що окупанти проведуть святкування та "вшанування пам’яті" в інших форматах. "Одним словом, день перемоги Крим зустріне гідно", - пообіцяв Аксьонов.

Що було раніше: У січні президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist заявляв, що в 2024 році Крим і пов'язана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни.

За словами Зеленського, ізоляція окупованого Криму і послаблення російського військового потенціалу там "надзвичайно важлива для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак із цього регіону". "Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт", – підкреслив Зеленський.

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Теми: Кримвійнапарад
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