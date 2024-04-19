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Оккупанты отменили парад в Крыму на 9 мая

Станислав ПогориловПятница, 19 апреля 2024, 09:49
Оккупанты отменили парад в Крыму на 9 мая
Фото: Getty Images

Ставленник России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов сообщил, что из соображений безопасности на полуострове 9 мая не будут проводить парад и пропагандистское шествие "Бессмертный полк".

Источник: Аксенов в Telegram

Прямая речь: "Проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности".

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Детали: Он пообещал, что оккупанты проведут празднование и "чествование памяти" в других форматах. "Одним словом, день победы Крым встретит достойно", - пообещал Аксенов.

Что предшествовало: В январе президент Владимир Зеленский в интервью The Economist заявлял, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром притяжения войны.

По словам Зеленского, изоляция оккупированного Крыма и ослабление российского военного потенциала там "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона". "Россия должна знать, что для нас это военный объект", - подчеркнул Зеленский.

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Темы: Крымвойнапарад
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