Перший рівень небезпечності: у Києві буде сильний вітер
П'ятниця, 19 квітня 2024, 11:55
Найближчої години в Києві очікується поривчастий вітер.
Джерело: КМДА
Дослівно: "Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в столиці!
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У найближчу годину і до кінця дня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. І рівень небезпечності".
Деталі: За даними синоптиків, у столиці буде хмарно, місцями можливий дощ.
Температура в Києві вдень до +10°, вночі 4-6 градусів тепла.
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Зважаючи на сильний вітер, киян закликають дотримуватися наступних безпекових правил:
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.