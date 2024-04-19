Перший рівень небезпечності: у Києві буде сильний вітер

Найближчої години в Києві очікується поривчастий вітер.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в столиці!

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У найближчу годину і до кінця дня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. І рівень небезпечності".

Деталі: За даними синоптиків, у столиці буде хмарно, місцями можливий дощ.

Температура в Києві вдень до +10°, вночі 4-6 градусів тепла.

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Зважаючи на сильний вітер, киян закликають дотримуватися наступних безпекових правил: