Первый уровень опасности: в Киеве будет сильный ветер
Пятница, 19 апреля 2024, 11:55
В ближайший час в Киеве ожидается порывистый ветер.
Источник: КГГА
Дословно: "Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в столице!
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В ближайший час и до конца дня в столице ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. I уровень опасности".
Детали: По данным синоптиков, в столице будет облачно, местами возможен дождь.
Температура в Киеве днем до +10°, ночью 4-6 градусов тепла.
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Учитывая сильный ветер, киевлян призывают соблюдать следующие правила безопасности:
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.