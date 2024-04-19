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Первый уровень опасности: в Киеве будет сильный ветер

Валентина РоманенкоПятница, 19 апреля 2024, 11:55
Первый уровень опасности: в Киеве будет сильный ветер
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО UNSPLASH

В ближайший час в Киеве ожидается порывистый ветер.

Источник: КГГА

Дословно: "Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в столице!

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В ближайший час и до конца дня в столице ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. I уровень опасности".

Детали: По данным синоптиков, в столице будет облачно, местами возможен дождь.

Температура в Киеве днем до +10°, ночью 4-6 градусов тепла.

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Учитывая сильный ветер, киевлян призывают соблюдать следующие правила безопасности:

  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Темы: погодаКиев
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