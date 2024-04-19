У 8 областях лунала тривога через загрозу ударів балістикою
П'ятниця, 19 квітня 2024, 13:05
Влада України оголошувала повітряну тривогу у 8 областях через загрозу ударів балістикою.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області − загроза застосування балістичного озброєння! + Сумська, Полтавська, Кіровоградська області".
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Деталі: Лунають сирени також на Луганщині та Донеччині.
Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
Оновлено: О 13:02 тривоги скасували.
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